Time Out Dubai Restaurant Awards 2020 – nominees revealed

Dubai’s best restaurants are about to be revealed by Time Out Dubai.



This year marks the 15th annual Time Out Dubai Restaurant Awards, in association with Dubai Food Festival, within which there are 27 categories covering a vast range of different cuisines.



Over the past 12 months, our team of reviewers has eaten at hundreds of restaurants anonymously and paid for their meals. You can trust we are giving you an honest, independent review, without any outside influences (for more on our process, click here).



From cafés to pub food, fine dining to budget, we’ve sought out the very best Dubai has to offer. We have categories covering cuisines from Indian to European, as well awards for brunches, breakfasts, afternoon teas and for both the best Outdoor and Romantic restaurants in the city.



For 2020 we’ve introduced a new category – Greek – plus split brunch into buffet and à la carte options.



There have been no nominations and there is no public vote.



The two Newcomer categories are based on factors including price point, ambience, dress code, style of food (and the skill that goes into making it) and the sense of occasion at the restaurant.



Venues that opened between September 1, 2019 and January 8, 2020, are eligible for newcomer awards and are not entered into any other categories.



The winners will be revealed at a glittering ceremony on Wednesday February 19 at the Time Out Dubai Restaurant Awards 2020, in association with Dubai Food Festival, which will be held at JW Marriott Marquis Dubai, Business Bay.



Sit tight for the official announcement of the very best restaurants in Dubai.



For event table bookings and prices, please contact tablebookings@timeoutdubai.com. For event queries, contact Joanna.Farrer@itp.com.

REGIONAL

ASIAN

3 Fils, Jumeirah Fishing Harbour

Asia Asia, Pier 7

BB Social Dining, DIFC

Buddha-Bar, Grosvenor House Dubai

Lah Lah, Zabeel House by Jumeirah

Mekong, Anantara The Palm Dubai Resort

Miss Wáng, Majestic City Retreat Hotel

Miss Tess, Taj Dubai

Streetery, JLT

Vietnamese Foodies, JLT

CHINESE

China Sea, Deira

Chuan, The Pointe

Din Tai Fung, Mall of the Emirates

Hakkasan, Atlantis The Palm

Long Teng, Business Bay

New Shanghai, The Dubai Mall

Nine Squares, International City

Royal China, DIFC

Xiao Wei Yang Hotpot, Dubai Marina

Zheng He’s, Jumeirah Mina A’Salam

EUROPEAN

BOCA, DIFC

carine, Emirates Golf Club

Celebrities, One&Only Royal Mirage Dubai

Flamingo Room by tashas, Jumeirah Al Naseem

folly by Nick & Scott, Souk Madinat Jumeirah

Hell’s Kitchen, Caesars Palace Bluewaters Dubai

Marina Social, InterContinental Dubai Marina

MasterChef The TV Experience, Millennium Place Dubai Marina

Tasca, Mandarin Oriental Jumeira Dubai

Verve Brasserie & Bar, Grand Plaza Mövenpick Media City

GREEK

Avli by tashas, DIFC

Elia, Majestic City Retreat Hotel

Ena, Palm Jumeirah

Fish Beach Taverna, Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina

GAIA, DIFC

Greek & Delicious, JLT

Mythos Kouzina & Grill, JLT

OPA, Fairmont Dubai

Shimmers, Jumeirah Mina A’Salam

Taverna, Souk Madinat Jumeirah

FRENCH

Bistro des Arts, Dubai Marina

Bistrot Bagatelle, Fairmont Dubai

Bleu Blanc, Renaissance Downtown Dubai Hotel

Couqley, JLT

La Cantine du Faubourg, Jumeirah Emirates Towers

La Petite Maison, DIFC

Le Cirque, The Ritz-Carlton DIFC

La Serre Bistro & Boulangerie, Vida Downtown

Pierre’s Bistro & Bar, InterContinental Dubai Festival City

STAY by Yannick Alléno, One&Only The Palm Dubai

INDIAN

Basanti & Co., Bluewaters Dubai

Bombay Brasserie, Taj Dubai

Carnival by Trèsind, DIFC

Calicut Paragon, Karama

Hitchki, Grand Millennium Barsha Heights

Indya by Vineet, Le Royal Méridien Beach Resort & Spa

Mint Leaf of London, DIFC

Masala Library by Jiggs Kalra, JW Marriott Marquis Dubai

Masti, La Mer

Trèsind, voco Dubai

ITALIAN

Alici, Bluewaters Dubai

Armani/Ristorante, Armani Hotel

BASTA!, Renaissance Downtown Dubai Hotel

Bussola, The Westin Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Cipriani, DIFC

Il Borro Tuscan Bistro, Jumeirah Al Naseem

Il Ristorante – Niko Romito, Bvlgari Resort Dubai

Marea, DIFC

Social by Heinz Beck, Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

Torno Subito, W Dubai – The Palm

JAPANESE

Akira Back, W Dubai – The Palm

Hōseki, Bvlgari Resort Dubai

Fujiya Japanese Restaurant, Millennium Airport Hotel Garhoud

Kiku, Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre

Netsu, Mandarin Oriental Jumeira Dubai

Nobu, Atlantis The Palm

ONI, Shangri-La Dubai

Paru, Caesars Resort Bluewaters Dubai

TOMO, Raffles Dubai

Zuma, DIFC

LATIN AMERICAN

Asado, Palace Downtown

COYA, Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

El Chapo’s Tacos, Studio One Hotel

Fogo de Chão, DIFC

La Carnita, InterContinental Dubai Marina

LIMA Dubai, City Walk

Loca, Dubai Marine Beach Resort & Spa

Mama Zonia, Pier 7

Maya Modern Mexican Kitchen, Le Royal Méridien Dubai Beach Resort & Spa

Waka, The Oberoi Dubai

LEBANESE

Al Nafoorah, Jumeirah Emirates Towers

Al Safadi, Al Manara

Ayam Elezz, The Mall

Babel, La Mer

Bebabel, The Dubai Mall

Em Sherif, Address Downtown

Enab Beirut, City Walk

Ibn AlBahr, Club Vista Mare

Nurai, Business Bay

Villa Beirut, Umm Suqeim

MENA

Al Fanar, Dubai Festival City Mall

Enigma, Palazzo Versace Dubai

Günaydin, Souk Al Bahar

Kaftan, Umm Suqeim

Logma, The Dubai Mall

Ninive, Jumeirah Emirates Towers

RÜYA, Grosvenor House Dubai

Sah El Nom, Bluewaters Dubai

SIKKA Café, City Walk

Zou Zou, La Mer

NORTH AMERICAN & CARIBBEAN

Black Tap, Jumeirah Al Naseem

Bull & Bear, Waldorf Astoria DIFC

Fogo de Chão, DIFC

Key West, Nikki Beach Resort & Spa Dubai

Mighty Quinn’s, JBR

Miss Lily’s, Sheraton Grand Dubai

Ribs & Brews, Hilton Dubai Al Habtoor City

Scape, Burj Al Arab Jumeirah

The MAINE Oyster Bar & Grill, DoubleTree by Hilton Dubai – Jumeirah Beach

Ting Irie, Manzil Downtown

THAI

Benjarong, Dusit Thani Dubai

Café Isan, JLT

Pai Thai, Jumeirah Al Qasr

Sukothai, Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre

Sticky Rice, Jumeirah Village Circle

The Royal Budha, Holiday Inn Al Barsha

The Thai Kitchen, Park Hyatt Dubai

Thiptara, Palace Downtown

Tong Thai, JW Marriott Marquis Dubai

Wise Kwai, Dusit D2

THEMED

AFTERNOON TEA

Al Bayt, Palace Downtown

Al Fayrooz Lounge, Jumeirah Al Qasr

At.mosphere Restaurant & Lounge, Burj Khalifa

Choix Patisserie and Restaurant par Pierre Gagnaire, InterContinental Festival City

Noor Lounge, Mandarin Oriental Dubai Jumeira

Raffles Salon, Raffles Dubai

Sahn Eddar, Burj Al Arab Jumeirah

Shai Salon, Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

Sidra Lounge, Habtoor Palace

The Chart Room, The QE2

BAR FOOD

A Capella, The Pointe

Black Tap, Jumeirah Al Naseem

folly by Nick & Scott, Souk Madinat Jumeirah

Loca, Dubai Marine Beach Resort & Spa

Lock, Stock & Barrel, Barsha Heights

Offside, JA Ocean View Hotel

Perry & Blackwelder’s, Souk Madinat Jumeirah

The Penthouse, FIVE Palm Jumeirah

ubk, Mövenpick Jumeirah Lakes Towers

Zeta, Address Downtown Dubai

BREAKFAST

Bounty Beets, Le Méridien Beach Resort & Marina

eggspectation, The Beach

Fibber Magee’s, Sheikh Zayed Road

Jones the Grocer, Emirates Golf Club

Kaftan, Umm Suqeim

Kulture House, Jumeirah Beach Road

Myocum, Jumeirah Beach Road

Parker’s, La Mer

Pots, Pans & Boards, The Beach

Stomping Grounds, Jumeirah

BUFFET BRUNCH

Brasserie 2.0, Le Royal Méridien Resort & Spa

Bubbalicious, The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Caravan, The Ritz-Carlton Dubai

Jumeirah Al Qasr

Jumeirah Mina A’Salam

Saffron, Atlantis The Palm

The Market, Hilton Dubai Al Habtoor City

Traiteur Brunch at The Promenade, Park Hyatt Dubai

The Lido, QE2

Yalumba, Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre

À LA CARTE BRUNCH

Akira Back, W Dubai – The Palm

BB Social Dining, DIFC

COYA, Four Seasons Dubai Resort at Jumeirah Beach

Hell’s Kitchen, Caesars Palace Bluewaters Dubai

La Cantine du Faubourg, Jumeirah Emirates Towers

Marina Social, InterContinental Dubai Marina

MasterChef The TV Experience, Millennium Place Dubai Marina

RÜYA, Grosvenor House Dubai

STK JBR, Rixos Premium Dubai

Zuma, DIFC

BUDGET

Bento-Ya, Sheikh Zayed Road

Café Isan, JLT

Calicut Paragon, Karama

High Joint, Al Manara

Once Upon a Bite, Karama

O’Pao, Bur Dubai

Pickl., JLT

Project Chaiwala, Al Quoz

Streetery, JLT

Vietnamese Foodies, JLT

CAFÉ

21 Grams, Park Regis Boutique Jumeirah

Amongst Few, Jumeirah

Boston Lane, Al Quoz

Brambles, Barsha Heights

Comptoir 102, Jumeirah

Gossip Café & Desserts, BoxPark

LOWE, Al Barari

Mad Tailors, Umm Suqeim

Stomping Grounds, Jumeirah

Tania’s Teahouse, Umm Suqeim

OUTDOOR

Bussola, The Westin Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Fish Beach Taverna, Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina

folly by Nick & Scott, Souk Madinat Jumeirah

Ibn AlBahr, Club Vista Mare

Il Faro Trattoria, Palm Jumeirah

Key West, Nikki Beach Resort & Spa Dubai

NOÉPE, Park Hyatt Dubai

Shimmers, Jumeirah Mina A’Salam

Torno Subito, W Dubai – The Palm

Zeta, Address Downtown Dubai

PUB FOOD

Crown & Lion, Byblos Hotel

D&A, Jumeirah Beach Hotel

Fibber Magee’s, Sheikh Zayed Road

JB’s Gastropub, Amwaj Rotana

McGettigan’s JLT, Bonnington Hotel

The Dubliner’s, Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre

The Duck Hook, Dubai Hills Golf Club

The Eloquent Elephant, Taj Dubai

The Irish Village, Studio One Hotel

The Lion by Nick & Scott, The H Dubai

ROMANTIC

Akira Back, W Dubai – The Palm

At.mosphere, Burj Khalifa

carine, Emirates Golf Club

Il Borro Tuscan Bistro, Jumeirah Al Naseem

La Petite Maison, DIFC

Ossiano, Atlantis The Palm

Pai Thai, Jumeirah Al Qasr

Pierchic, Jumeirah Al Qasr

RÜYA, Grosvenor House Dubai

Thiptara, Palace Downtown

SEAFOOD

Al Mahara, Burj Al Arab Jumeirah

Alici, Bluewaters Dubai

Babel, La Mer

Hook & Cook, The Pointe

Ibn AlBahr, Club Vista Mare

Marea, DIFC

NOÉPE, Park Hyatt Dubai

Ossiano, Atlantis The Palm

Pierchic, Jumeirah Al Qasr

The MAINE Oyster Bar & Grill, DoubleTree by Hilton Dubai – Jumeirah Beach

STEAKHOUSE

Asado, Palace Downtown

Baba, The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Nusr-Et, Four Seasons Dubai Resort at Jumeirah Beach

Prime68, JW Marriott Marquis Dubai

Rare, Melia Dubai Desert Palm

Rhodes Twenty10, Le Royal Méridien Beach Resort & Spa

Seafire Steakhouse & Bar, Atlantis The Palm

STK JBR, Rixos Premium Dubai

The Meat Co., Souk Madinat Jumeirah

World Cut Steakhouse, Habtoor Palace

GRAND PRIX

BEST NEWCOMER CASUAL

Americano, Souk Madinat Jumeirah

Black Goose, Sheraton Dubai Jumeirah

BRD, Dar Wasl Mall

Brix, Jumeirah Fishing Harbour

Brunch & Cake, Al Wasl

FIKA, Jumeirah Beach Hotel

La Mezcalaria, The Oberoi Dubai

Motorino, JA Ocean View Hotel

Reif Japanese Kushiyaki, Dar Wasl Mall

Salt Bae Burger, DIFC

BEST NEWCOMER FINE DINING

Amazonica, DIFC

Aya, City Walk

Chingón, Grand Millennium Hotel Business Bay

Indochine, DIFC

Kinara by Vikas Khanna, JA Lake View Hotel

Nammos, Four Seasons Dubai at Jumeira Beach

Nassau, Jumeirah Golf Estates

Shanghai Me, DIFC

Verde, Four Seasons Dubai Resort at Jumeirah Beach

WHITE Beach, Atlantis The Palm