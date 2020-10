Hotelier Awards 2020 Shortlist: Executive Chef of the Year

Hotelier’s Executive Chef of the Year will be an innovator. We're looking to celebrate someone who has been creating exciting new dishes for guests, while also leading and mentoring a brigade of kitchen staff.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the eight individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Jay Williams, Complex Director of Culinary, Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina and The Westin Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Vikas Milhoutra, Executive Chef, Taj Dubai

Jaume Puigdengolas, Corporate Executive Chef, Kerten Hospitality (The House Hotel brand)

Luigi Vespero, Executive Chef, Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre (DIFC)

Ibrahiem Alsaied, Executive Chef, TIME Oak Hotel & Suites

Nasser Lamei Rayes Khalil, Executive Chef, Crowne Plaza Dubai-Deira

Taoufic Moumin, Executive Sous Chef, Millennium Plaza Hotel Dubai

Steven Smalley, Cluster Executive Chef, Hilton Dubai Jumeirah and Hilton Dubai The Walk

