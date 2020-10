Hotelier Awards 2020 Shortlist: Concierge/Guest Services Person of the Year

The Concierge/Guest Services Person of the Year award looks at the people who brought a 'can do' attitude to their role and have always put guest satisfaction at the forefront of what they do. The category welcomes nominations from a variety of front office roles, such as guest relations, guest services, reservations, and front office staff, in addition to concierges.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the 10 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Fasil Parambil, Senior Front Desk Reception, Jannah Resorts & Villas Ras Al Khaimah

Muneer Khan, Concierge, Al Sarab Towers Hotel

Mohammed Al Balushi, Duty Manager – Front Office, Hormuz Grand Muscat, A Radisson Collection Hotel

Vinay Govande, Front Office Manager, Taj Dubai

Mike Getachew, Head Concierge, Radisson Blu Hotel, Dubai Waterfront

Martin Kuria Gathecha, Bell Captain, Millennium Place Barsha Heights

Swapnil Patrikar, Complex Guest Services Manager, The Westin Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Badawy Amer, Data Entry Clerk / Bell Boy, TIME Ruby Hotel Apartments

Janine Apostol, Front Office Supervisor, TIME Oak Hotel & Suites

Kamal Kariyawasam, Chief Concierge, InterContinental Hotels at Dubai Festival City

