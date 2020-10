Hotelier Awards 2020 Shortlist: F&B Manager of the Year

Open to F&B managers and directors, this award is for those who concentrate on creating innovative promotions, diner loyalty schemes and partnerships with supporting brands to serve up a unique dining experience.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the eight individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Ana Gjorgova, Restaurant Manager, JW Marriott Marquis Dubai

Jodie O'Meara, Hotel F&B Operations Manager, Zabeel House by Jumeirah, The Greens

Mariana Langner Melendez, F&B Restaurant Manager - Bounty Beets, Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina



Hemant Shekhawat, Director of Food & Beverage, Taj Dubai

Ross Horwitz, Restuarant Operations Manager, The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa

Adil Elmitari, F&B Director, Paramount Hotel Dubai

Mary Ann Drio, Assistant Restaurant Manager, Golden Tulip Media Hotel

Emad Ramzy, F&B Manager, Crowne Plaza Dubai-Deira

