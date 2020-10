Hotelier Awards 2020 Shortlist: Fitness/Spa Person of the Year

This award recognises those who are alway focused on pushing wellness in the hotel industry, which includes health, fitness, spa and lifestyle initiatives.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the four individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Krishan Saranga Hewa, Lifeguard/Recreation Attendant, Jannah Place Dubai Marina

Majd Kassab, Recreation Supervisor, TIME Oak Hotel & Suites

Lyndsey Steven, Content Manager, Atlantis Dubai

Moses Mburu Maina, Fitness Instructor, Millennium Plaza Hotel Dubai

