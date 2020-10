Hotelier Awards 2020 Shortlist: General Manager of the Year

General Manager of the Year is one of Hotelier Awards' most competitive categories, recognising one of the most important positions in any hotels. This year has been no different, with general managers all across the region making a case for why their leadership in 2020 has earnt them the top prize.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the 12 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Akshay Bajaj, Group General Manager, FIVE Palm Jumeirah and FIVE Jumeirah Village

Luke James, General Manager, Zabeel House by Jumeirah, The Greens

Ranjit Phillipose, Area Director - Middle East and General Manager, Taj Dubai

Ayman Gharib, Managing Director, Raffles Dubai & Sofitel Dubai The Obelisk

Matthias Widor, Cluster General Manager, The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa and Courtyard by Marriott WTC Abu Dhabi

Azar Saliba, General Manager, Jumeirah Mina A'Salam and Jumeirah Al Naseem

Remco Werkhoven, Cluster General Manager, Hampton by Hilton Dubai Al Seef, Canopy by Hilton Dubai Al Seef, Al Seef Heritage Hotel, Curio Collection by Hilton

Christophe Schnyder, General Manger, Sofitel Dubai The Palm

Victor Chalfoun, General Manager, Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre (DIFC)

Jan Hanak, General Manager, Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek

Faiek El Saadani, General Manager, W Abu Dhabi - Yas Island

Georges El Hachem, General Manager, Crowne Plaza Dubai-Deira

