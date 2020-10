Hotelier Awards 2020 Shortlist: Hotel Engineer of the Year

Carpenters, electricians, plumbers, gardeners and grounds staff ensure hotel operations run smoothly. They might be behind the scenes, but without them, the hotel’s services would come to a grinding halt.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the 10 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Jigin Mabully, HVAC Technician, Jannah Marina Bay Suites

Chet Bahadur, General Technician, Al Sarab Towers Hotel

Mohammed Tahir Farooqui, Chief Engineer, Al Ahsa InterContinental

Sushant Pawar, Cluster Director of Engineering, Raffles Dubai and Sofitel Dubai The Obelisk

Syed Shah, Chief Engineer, TIME Ruby Hotel Apartments

Gurpal Singh, Chief Engineer, InterContinental Hotels at Dubai Festival City

Ayman Alhalalat, Cluster Director of Engineering, W Abu Dhabi - Yas Island

Samer Ibdah, Director of Engineering, InterContinental Hotel Jeddah

Fernandez Nicholas, Director of Engineering, Mercure Dubai Barsha Heights - Hotel Suites & Apartments

Pushpa Prasad Dondapati, Engineering - In - Charge, Golden Tulip Media Hotel

