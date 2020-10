Hotelier Awards 2020 Shortlist: Hotel Team of the Year

The Hotel Team of the Year award recognises groups of professionals who have worked together to bring a property success. The Hotel Team of the Year will be represented by the executive committee, who will in turn represent every member of their department.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the 12 teams shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Al Baleed Resort Salalah By Anantara

[[{"fid":"81601","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

InterContinental Abu Dhabi

[[{"fid":"81602","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Taj Dubai

[[{"fid":"81603","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

voco Dubai, an IHG Hotel

[[{"fid":"81604","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

TIME Oak Hotel & Suites

[[{"fid":"81605","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Raffles Dubai

[[{"fid":"81606","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Mandarin Oriental Jumeira, Dubai

[[{"fid":"81607","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek

[[{"fid":"81608","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

InterContinental Jeddah

[[{"fid":"81609","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

W Abu Dhabi - Yas Island

[[{"fid":"81610","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Millennium Plaza Hotel Dubai

[[{"fid":"81611","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Fairmont Dubai

[[{"fid":"81612","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]