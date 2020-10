Hotelier Awards 2020 Shortlist: Housekeeper of the Year

Attention to detail is paramount for a successful Housekeeper, ensuring rooms are always ready for arrival and maintained to the standards customers expect. The Housekeeper of the Year runs a tight ship, but is respected by team members for their ability to be an organised perfectionist.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the 10 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Lamia Bahhar, Executive Housekeeper, InterContinental Abu Dhabi

[[{"fid":"81693","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Maqbool Shaikh, Housekeeping Assistant Manager, JW Marriott Marquis Dubai

[[{"fid":"81694","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Harsh Gaur, Executive Housekeeper, Taj Dubai

[[{"fid":"81695","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Perla Carreon, Housekeeping Manager, Holiday Inn Dubai Festival City

[[{"fid":"81696","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Jennicor Grava, Director of Housekeeping, Sofitel Dubai The Palm

[[{"fid":"81697","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Mohammed Yeasin, Housekeeping Supervisor i/c Training, InterContinental Jeddah

[[{"fid":"81698","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Hussein Mohamed Khalil, Style Manager, W Abu Dhabi - Yas Island

[[{"fid":"81699","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Neeraja Natarajan, Assistant Executive Housekeeper, Millennium Plaza Hotel Dubai

[[{"fid":"81700","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Bhawani Bhargava, Director of Housekeeping, Park Hyatt Dubai & Dubai Creek Golf & Yacht Club

[[{"fid":"81701","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Asif Khatri, Executive Housekeeper, Hilton Dubai Jumeirah and Hilton Dubai The Walk

[[{"fid":"81702","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]