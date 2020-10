Hotelier Awards 2020 Shortlist: HR & Training Person of the Year

We are looking for an HR professional who delivers an outstanding staff experience through managing employee relations issues, and supporting managers to ensure their teams’ success. They will ensure a timely, efficient recruitment and selection process, while controlling costs and meeting or exceeding hotel and departmental financial targets.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the 10 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Saloni Mehta, Cluster Manager - Talent Acquisition, Planning & HR Marketing & PR, The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina Le Meridien Dubai Hotel & Conference Centre, Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina, Le Meridien Fairway Aloft Garhoud (Opening 2021), Aloft Al Raffa (Opening 2021) Element Garhoud (Opening 2021), Element Al Raffa (Opening 2021)

[[{"fid":"81704","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Salima Hussaini, Director of Human Resources, Taj Dubai

[[{"fid":"81705","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Shagufta Shaikh, HR Manager, Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek

[[{"fid":"81706","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Chantal Kramer, Director of Talent & People Development, InterContinental Hotels at Dubai Festival City

[[{"fid":"81707","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Asela Ranganath De Silva, Learning & Development Manager, Bab al Qasr Abu Dhabi[[{"fid":"81708","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Maren Fernandes, Cluster Director of Human Resources, W Abu Dhabi - Yas Island

[[{"fid":"81709","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Yasmine Farouk, Director of Human Resources, Waldorf Astoria Dubai Internatinoal Financial Centre (DIFC)

[[{"fid":"81710","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Ahmed Mohamoud Abdulla, Manager in the Learning and Development, Atlantis Dubai

[[{"fid":"81712","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Aynul Hassan, Human Resources Manager, The Oberoi Beach Resort, Al Zorah

[[{"fid":"81713","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Feryal Haddon, Cluster Director of Human Resources, Hilton Dubai Jumeirah , Hilton Dubai The Walk, Hilton Dubai Creek

[[{"fid":"81714","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]