Hotelier Awards 2020 Shortlist: IT Person of the Year

Responsible for Information Technology issues, products and services, the IT Person of the Year will excel in every aspect of their role, implementing network enhancements to keep their property ahead of the game, while juggling a range of day-to-day tasks such as inventories, licenses and maintenance agreement.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the six individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Rami Mohammad Ahmed Shreteh, IT Manager, Golden Tulip Media Hotel

Waleed Samir, IT Manager, TIME Grand Plaza Hotel

Abdul Baseer Mohammed, Technology Manager, InterContinental Jeddah

Amjad Khan, Assistant IT Manager, Millennium Plaza Hotel Dubai

Khaled Salam, Director of IT Egypt, Movenpick El Gouna

Fritzi Lescano, IT Manager - Internal Communications, Accor Regional Office MEA

