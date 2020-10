Hotelier Awards 2020 Shortlist: Marketing & PR Person of the Year

Creativity, style and endless enthusiasm are the key strengths the Marketing & PR Person of the Year should possess. They are responsible for creating a hotel’s personality, brand image and awareness in the market place.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the 10 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Anna Luisa Asistio, Assistant Director of Marketing & Communications, Jannah Hotels & Resorts

Fatma Kurt, Cluster Marketing & PR Manager, Westin Abu Dhabi Gold Resort & Spa And Courtyard By Marriott WTC Abu Dhabi

Gehan Sidky, Cluster Director of Public Relations, Raffles Dubai & Sofitel Dubai The Obelisk

Rochelle Martinez, Marketing & Communications Executive, TIME Oak Hotel & Suites

Shamia Abdul Aziz, Assistant Director of Marketing and Communications, Sofitel Dubai The Palm

Linda Abdul Hay, Senior Director, PR & Communications, Atlantis, The Palm

Ahmad Jaber, Cluster Director of Marketing, Digital & Communications, InterContinental Hotels at Dubai Festival City

Richard Thorburn, PR & Marketing Manager, Six Senses Zighy Bay

Nelson Sumit Gomes, Cluster Marketing Manager- Incharge, InterContinental Al Jubail, Al Khobar & Al Ahsa

Jovana Crutchley, Cluster Public Relations Manager, Hilton Dubai Jumeirah, Hilton Dubai The Walk and Hilton Dubai Creek

