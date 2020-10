Hotelier Awards 2020 Shortlist: Mid-Market Hotel Team of the Year

Mid-Market Hotel Team of the Year celebrates those who push their property to excel in an incredibly competitive sgement of the market. The Team will be represented by the executive committee, who will in turn represent every member of their department.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the seven teams shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Zabeel House by Jumeirah, The Greens

[[{"fid":"81613","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Park Inn by Radisson Hotel & Residence Duqm

[[{"fid":"81614","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Rove Healthcare City

[[{"fid":"81619","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

TIME Oak Hotel & Suites

[[{"fid":"81617","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Rove Dubai Marina

[[{"fid":"81618","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Holiday Inn Cairo Citystars

[[{"fid":"81620","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Radisson RED Dubai Silicon Oasis

[[{"fid":"81621","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]