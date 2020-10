Hotelier Awards 2020 Shortlist: Procurement Person of the Year and Finance Person of the Year

Meeting suppliers, co-ordinating deliveries and getting the best value for money all affect a hotel’s bottom line, making the Procurement Person of the Year a valuable hotel asset.

Equally, the Finance Person of the Year is paramount in forecasting and budgeting, ensuring financial regulations are met and assisting with/ implementing audits of cash deposits.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the eight individuals shortlisted for these accolades at this year's Hotelier Awards:

PROCUREMENT PERSON OF THE YEAR

Madhu Gopal, Cluster Director of Procurment InterContinental Hotels at Dubai Festival City

Alan Lewis, Purchasing Manager, Fairmont Dubai

FINANCE PERSON OF THE YEAR

Mazen Salha, Director of Finance, Swissotel AL Ghurair & Swissotel Living Al Ghurair

Mahmoud Latif, Financial Controller, Radisson Blu Hotel, Sohar

Chathura Madhuranga, Financial Accoutant, TIME Ruby Hotel Apartments

Joanna Talegon, Assistant Credit Manager, TIME Oak Hotels & Suites

Ajith De Alwis, Financial Controller, Golden Tulip Media Hotel

Haytham Ghozlan, Chief Accountant, TIME Egypt

