Hotelier Awards 2020 Shortlist: Safety & Security Person of the Year

The Safety & Security Person of the Year is an individual who goes above and beyond to ensure the safety and security of all guests, team members, contractors and visitors while at the hotel. The nomination will demonstrate how, to the highest standards, they maintain constant vigilance of hotel operations and premises, and how they ensure documents and key systems adhere legal and company requirements.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the seven individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Nierel Duya, Security Officer, Jannah Resorts & Villas Ras Al Khaimah

Onkar Sawant, Director of Security, Taj Dubai

Muhammad Waqar Azeem Qamar, Risk Champion / Learning & Quality Manager, InterContinental Jeddah



Mohamed Tag Eldin, Director of Loss Prevention, W Abu Dhabi - Yas Island

Raja Ali Raza, Security Manager, Millennium Plaza Hotel Dubai

Johnas Fon, Director of Safety & Security, Park Hyatt Dubai

Branham Samuel, Fire, Life and Safety Coordinator, Crowne Plaza Jeddah

