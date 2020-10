Hotelier Awards 2020 Shortlist: Sales Person of the Year

The Sales Person of the Year will be ambitious, results-driven and dynamic, with the numbers to back up their story.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

Here are the 10 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Charlin Jose, Senior Sales Manager, InterContinental Abu Dhabi

Mahmoud Aboulela, Senior Sales Manager, Jannah Burj Al Sarab

Elodie Narsoomamode, Sales Executive - Corporate, Swissotel Al Ghurair & Swissotel Living Al Ghurair

Valentina Sobeshchuk, Director of Sales and Marketing, Rixos Bab Al Bahr and Regional Director of Sales, Rixos Hotels UAE

Tamer Tohamy, Director of Sales & Marketing / In Charge of Revenue Management, Al Ahsa Intercontinental Hotel

Olesya Rakhimova, Senior Sales Manager Leisure – Local and International Markets, Paramount Hotel Dubai

Nermeen Ezz, Key Account Manager, TIME Oak Hotel & Suites

Mohamed Soliman, Key Account Manager, TIME Hotels Management - National Sales Team

Ileshaa Nijhawan, Multi Property Senior Sales Groups & Events Manager, Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre and Le Méridien Fairway

Romano Hoffman, Cluster Sales Executive, Grand Millennium Muscat Hotel



