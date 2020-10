Hotelier Awards 2020 Shortlist: Unsung Hero of the Year

A category open to anyone that works in hotel operations. This award is for the real unsung heroes; those that chop vegetables all day, sweep lobby floors, valet parked cars, clean rooms, and always manage to have a smile on their face, and a ‘can do’ attitude.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the nine individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Ramchandra Kadam, Chief Steward, Hormuz Grand Muscat, A Radisson Collection Hotel

[[{"fid":"81753","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Leonora T. Manuel, Senior Nurse, Raffles Dubai

[[{"fid":"81754","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Sadat Kasule, Welcome Ambassador, W Abu Dhabi - Yas Island

[[{"fid":"81755","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Simone Troxler, Sustainability Manager, Six Senses Zighy Bay

[[{"fid":"81756","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Emad Shehata, Housekeeping Attendant, InterContinental Cairo Citystars

[[{"fid":"81757","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Mahamad Hasan Mahamad Gaus Shaikh, Stewarding, Golden Tulip Media Hotel

[[{"fid":"81758","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Salaheldin Mohamed, Instant Service Agent, Crowne Plaza Dubai-Deira

[[{"fid":"81759","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Myra Macalma, Hotel Nurse, Fairmont Dubai

[[{"fid":"81760","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]

Mohamed Abdel Azim, Office Boy, TIME Egypt

[[{"fid":"81761","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":693,"width":1040,"class":"media-element file-default"}}]]