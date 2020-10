Hotelier Awards 2020 Shortlist: Young Hotelier of the Year

For the Young Hotelier Award, we are looking for a hotelier aged 30 years or below, who has worked in the Middle East hotel industry for at least two years and in the international hospitality sector for at least five years.

The Young Hotelier can hold a position in any hotel profession front or back of house. They might have entered the industry through a graduate management scheme or started their careers as rank and file — both routes into the industry are equally valid for this award.

The ceremony will take place on November 24 at JW Marriott Marquis Dubai.

You can book tables here.

Here are the 12 individuals shortlisted for the accolade at this year's Hotelier Awards:

Kaveendra Chandradasa, Digital Marketing Executive, InterContinental Abu Dhabi

Eslam Taha Ahmed, Reservations Agent, Al Sarab Towers Hotel

Moayad Fajer Al T'wal, Public Relations Specialist, Jannah Hotels & Resorts

Mohammed Al Mahroqi, Guest Relation Manager, Hormuz Grand Muscat, A Radisson Collection Hotel

Siddharth Chopra, F&B Supervisor, Treehouse, Taj Dubai

Kathryn Abag, Reservations Supervisor, Millennium Place Barsha Heights

Larissa Mazzoli, Chef de Cuisine Pacific Groove, Paramount Hotel Dubai

Theo Bortoluzzi, Business Development Coordinator, Kerten Hospitality

Shivani Sharma, Digital Marketing Executive, TIME Hotels Management

Bhavesh Tanwani, Assistant Front Office Manager, Bab al Qasr Abu Dhabi

Tatiana Radchenko, Revenue Manager, W Abu Dhabi - Yas Island

Ahmed Ibrahim, E-Distribution Agent, TIME Hotels

